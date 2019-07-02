Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 888 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.367.216.115 1,40 Garanti Bankası 41.328.000.000 0,86 Akbank 38.168.000.000 0,80 Turkcell 29.348.000.000 1,73 Tüpraş 29.048.627.200 2,49 İş Bankası (C) 28.799.808.000 0,57 Enka İnşaat 28.250.000.000 0,79 Ereğli Demir Çelik 27.685.000.000 1,04 Bim Mağazalar 25.714.920.000 6,87 Yapı ve Kredi Bank. 22.046.803.851 0,56 Ford Otosan 21.493.237.500 6,16 ASELSAN 21.318.000.000 1,98 İskenderun Demir Çelik 20.068.000.000 1,46 Sabancı Holding 18.710.504.047 0,64 Türk Hava Yolları 18.505.800.000 0,56 Türk Telekom 18.375.000.000 2,33 Arçelik 12.953.709.690 1,48 Anadolu Efes 12.102.631.576 1,01 Şişe Cam 11.857.500.000 0,90 Vakıflar Bankası 11.525.000.000 0,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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