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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 869 milyar lira oldu

28 Haziran 2019 Cuma 18:49
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 869 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.479.651.7971,37
Garanti Bankası38.220.000.0000,79
Akbank35.360.000.0000,74
Tüpraş28.798.208.0002,46
Turkcell28.160.000.0001,66
Ereğli Demir Çelik27.545.000.0001,04
Enka İnşaat27.350.000.0000,77
İş Bankası (C)27.224.818.5000,54
Bim Mağazalar24.181.740.0006,46
Ford Otosan21.931.875.0006,28
ASELSAN20.520.000.0001,91
Yapı ve Kredi Bank.20.357.393.5940,52
İskenderun Demir Çelik20.010.000.0001,45
Türk Hava Yolları17.788.200.0000,54
Sabancı Holding17.527.069.7670,60
Türk Telekom17.430.000.0002,21
Arçelik13.142.913.5871,50
Anadolu Efes11.776.973.6810,98
Şişe Cam11.677.500.0000,89
Vakıflar Bankası10.475.000.0000,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 18:49
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