Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 846 milyar lira oldu25 Haziran 2019 Salı 18:40
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 846 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.138.985.290
|1,39
|Garanti Bankası
|37.758.000.000
|0,78
|Akbank
|35.568.000.000
|0,75
|Tüpraş
|28.647.956.480
|2,45
|Turkcell
|28.072.000.000
|1,66
|Ereğli Demir Çelik
|26.810.000.000
|1,01
|Enka İnşaat
|26.750.000.000
|0,75
|İş Bankası (C)
|26.684.822.100
|0,53
|Bim Mağazalar
|23.088.780.000
|6,17
|Ford Otosan
|21.335.328.000
|6,11
|ASELSAN
|20.520.000.000
|1,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.441.864.107
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|19.430.000.000
|1,41
|Türk Hava Yolları
|17.622.600.000
|0,53
|Türk Telekom
|17.360.000.000
|2,20
|Sabancı Holding
|16.853.736.470
|0,57
|Arçelik
|13.149.670.869
|1,50
|Anadolu Efes
|11.587.499.997
|0,96
|Şişe Cam
|11.565.000.000
|0,88
|Vakıflar Bankası
|10.325.000.000
|0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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