Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 823 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.439.933.597 1,34 Garanti Bankası 34.944.000.000 0,73 Akbank 33.020.000.000 0,69 Tüpraş 30.000.220.160 2,57 Turkcell 27.478.000.000 1,62 Enka İnşaat 25.950.000.000 0,73 Ereğli Demir Çelik 25.760.000.000 0,97 İş Bankası (C) 24.479.836.800 0,49 Bim Mağazalar 24.470.160.000 6,54 ASELSAN 20.919.000.000 1,94 Ford Otosan 20.721.235.500 5,94 İskenderun Demir Çelik 18.792.000.000 1,37 Yapı ve Kredi Bank. 18.583.512.825 0,48 Türk Hava Yolları 18.271.200.000 0,55 Türk Telekom 16.940.000.000 2,15 Sabancı Holding 16.710.908.195 0,57 Arçelik 12.311.767.895 1,41 Şişe Cam 11.565.000.000 0,88 Anadolu Efes 11.078.289.471 0,92 Tekfen Holding 9.923.400.000 2,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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