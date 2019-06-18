0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

18 Haziran 2019 Salı 13:38
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 823 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding43.439.933.5971,34
Garanti Bankası34.944.000.0000,73
Akbank33.020.000.0000,69
Tüpraş30.000.220.1602,57
Turkcell27.478.000.0001,62
Enka İnşaat25.950.000.0000,73
Ereğli Demir Çelik25.760.000.0000,97
İş Bankası (C)24.479.836.8000,49
Bim Mağazalar24.470.160.0006,54
ASELSAN20.919.000.0001,94
Ford Otosan20.721.235.5005,94
İskenderun Demir Çelik18.792.000.0001,37
Yapı ve Kredi Bank.18.583.512.8250,48
Türk Hava Yolları18.271.200.0000,55
Türk Telekom16.940.000.0002,15
Sabancı Holding16.710.908.1950,57
Arçelik12.311.767.8951,41
Şişe Cam11.565.000.0000,88
Anadolu Efes11.078.289.4710,92
Tekfen Holding9.923.400.0002,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:38
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknofest’i uluslararası bir boyuta taşımak istiyoruz"
    1. Teknofest’i uluslararası bir boyuta..
    2. İstifası istenen Hong Kong lideri..
    3. Erzincan’da toplu taşımaya 10 yeni..
    4. Aliağaspor, Polat Çetin ile devam
    5. Şahımerdan Hocaefendi serbest bırakıldı!
    6. ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan’ın..
    7. "Alışılmışın dışında bir sosyal hizmet..
    8. Numan Kurtulmuş:”Türkiye’nin çok ciddi..
    9. "Rüzgarlı ve fırtınalı havalarda..
    10. Akdeniz’in balinaları Kıbrıs..
    11. Stratejik plan içinSTK’lar görüş..
    12. "İran'da 23 milyon kişi muhtemel su..
    13. Osmanlı şehzadelerinin Paris’teki..
    14. Genç şampiyonlar ödüllendirildi
    15. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick..
    16. "Yargının 'pardon' deme lüksü yok"
    17. Ordu'da yıldırım isabet eden ev..
    18. Talas Harman Mahallesinde Asfalt..
    19. Bakan Akar'dan Shanahan'ın mektubuna..
    20. "İstanbul seçimlerini maniple etmek..
    21. İbrahim Başaran ile 1 yıl daha
    22. Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    23. Senex Kongresi’nde Genç..
    24. TFF-Kulüpler Birliği toplantısı başladı
    25. MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu)..
    26. Hatay’da ev yangını
    27. MSB: "(Akar'ın Shanahan'a cevabi..
    28. Afşin’de FETÖ’den 1 kişi gözaltına..
    29. Kilis’te Muhammed Mursi için gıyabi..
    30. Milli Savunma Bakanlığı: "ABD Savunma..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması