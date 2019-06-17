0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 813 milyar lira oldu

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:42
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 813 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding42.248.061.5131,30
Garanti Bankası34.230.000.0000,71
Akbank32.396.000.0000,68
Tüpraş29.824.926.7202,55
Turkcell27.258.000.0001,61
Enka İnşaat25.900.000.0000,73
Ereğli Demir Çelik25.725.000.0000,97
Bim Mağazalar24.090.660.0006,44
İş Bankası (C)23.624.842.5000,47
ASELSAN20.599.800.0001,91
Ford Otosan20.282.598.0005,81
İskenderun Demir Çelik18.763.000.0001,36
Yapı ve Kredi Bank.18.330.101.2860,47
Türk Hava Yolları17.967.600.0000,54
Türk Telekom16.625.000.0002,11
Sabancı Holding16.302.827.4090,55
Arçelik11.967.146.5111,37
Şişe Cam11.497.500.0000,87
Anadolu Efes10.983.552.6290,91
Tekfen Holding9.975.200.0002,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:42
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhammed Mursi'nin vefatı
    1. Muhammed Mursi'nin vefatı
    2. Karne hediyesi Esas 67 Burda AVM’den
    3. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1..
    4. Uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalanan..
    5. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    6. BEÜ Uydu Görüntüleme Sistemleri..
    7. Gölbaşı'nda fırtına hayatı olumsuz..
    8. Grizu-263 Uzay Takımı NASA’nın..
    9. Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi
    10. Muhammed Mursi hayatını kaybetti
    11. Kırıkkale’de damat dehşeti:..
    12. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    13. Gaziler ve şehit ailelerinden Kaymakam..
    14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    15. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed..
    16. Cami inşaatında çıkan yangın paniğe..
    17. Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı
    18. Çin'de 6 şiddetinde korkutan deprem
    19. Erdoğan'dan Muhammed Mursi açıklaması
    20. Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'da..
    21. Keleş "İşbirliğimizi artırmaya..
    22. Camiye düşen yıldırım elektrik..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhammed..
    24. Mardin'de işçileri taşıyan minibüs..
    25. Bursa’da yağmur hayatı felç etti
    26. Pendik’te dehşet: Kız arkadaşını..
    27. Et ve Süt Kurumundan "Mehmetçiğe..
    28. Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed..
    29. Mısır'ın demokratik yöntemlerle..
    30. CHP'den işsizlik rakamı değerlendirmesi
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!