Borsa şirketlerinin piyasa değeri11 Haziran 2019 Salı 13:24
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 823 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|42.349.497.435
|1,30
|Garanti Bankası
|34.944.000.000
|0,73
|Akbank
|33.540.000.000
|0,71
|Tüpraş
|31.527.777.280
|2,70
|Turkcell
|27.368.000.000
|1,61
|Ereğli Demir Çelik
|26.810.000.000
|1,01
|Enka İnşaat
|26.200.000.000
|0,74
|Bim Mağazalar
|24.333.540.000
|6,51
|İş Bankası (C)
|23.579.842.800
|0,47
|ASELSAN
|21.272.400.000
|1,98
|Ford Otosan
|19.896.597.000
|5,70
|İskenderun Demir Çelik
|18.966.000.000
|1,38
|Türk Hava Yolları
|18.078.000.000
|0,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.076.689.748
|0,46
|Sabancı Holding
|16.486.463.762
|0,56
|Türk Telekom
|16.380.000.000
|2,08
|Şişe Cam
|11.925.000.000
|0,91
|Arçelik
|11.906.330.972
|1,36
|Anadolu Efes
|11.534.210.523
|0,96
|Vakıflar Bankası
|9.725.000.000
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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