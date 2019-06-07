Borsa şirketlerinin piyasa değeri
- Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 823 milyar lira oldu07 Haziran 2019 Cuma 18:44
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 823 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|847.548.309
|Türk Hava Yolları
|830.484.809
|T. Halk Bankası
|273.108.341
|Akbank
|263.277.882
|İş Bankası (C)
|242.104.879
|Petkim
|227.511.457
|Koza Madencilik
|190.578.816
|Yapı ve Kredi Bank.
|170.293.218
|Aselsan
|165.552.213
|Tüpraş
|155.661.987
|Kardemir (D)
|154.718.875
|Vakıflar Bankası
|151.354.045
|Turkcell
|148.451.108
|Bim Mağazalar
|139.708.307
|Ereğli Demir Çelik
|124.534.545
|İpek Doğal Enerji
|108.889.075
|Koç Holding
|108.082.762
|Vestel
|107.294.949
|Türk Telekom
|88.577.558
|Koza Altın
|81.217.810
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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