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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 792 milyar lira oldu

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:42
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 792 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding40.574.368.8001,25
Garanti Bankası33.222.000.0000,69
Tüpraş31.001.896.9602,65
Akbank30.784.000.0000,65
Enka İnşaat26.200.000.0000,74
Turkcell25.718.000.0001,52
Ereğli Demir Çelik25.690.000.0000,97
Bim Mağazalar24.151.380.0006,46
İş Bankası (C)23.264.844.9000,46
ASELSAN20.554.200.0001,91
Ford Otosan19.247.413.5005,51
İskenderun Demir Çelik18.212.000.0001,32
Türk Hava Yolları17.181.000.0000,52
Yapı ve Kredi Bank.16.556.220.5170,42
Türk Telekom15.785.000.0002,00
Sabancı Holding15.425.453.7180,52
Şişe Cam12.082.500.0000,92
Anadolu Efes11.735.526.3130,98
Arçelik11.609.010.5621,33
Vakıflar Bankası9.175.000.0000,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:42
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