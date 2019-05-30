Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 792 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 792 milyar lira olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.574.368.800 1,25 Garanti Bankası 33.222.000.000 0,69 Tüpraş 31.001.896.960 2,65 Akbank 30.784.000.000 0,65 Enka İnşaat 26.200.000.000 0,74 Turkcell 25.718.000.000 1,52 Ereğli Demir Çelik 25.690.000.000 0,97 Bim Mağazalar 24.151.380.000 6,46 İş Bankası (C) 23.264.844.900 0,46 ASELSAN 20.554.200.000 1,91 Ford Otosan 19.247.413.500 5,51 İskenderun Demir Çelik 18.212.000.000 1,32 Türk Hava Yolları 17.181.000.000 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 16.556.220.517 0,42 Türk Telekom 15.785.000.000 2,00 Sabancı Holding 15.425.453.718 0,52 Şişe Cam 12.082.500.000 0,92 Anadolu Efes 11.735.526.313 0,98 Arçelik 11.609.010.562 1,33 Vakıflar Bankası 9.175.000.000 0,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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