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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:28
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 770 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding39.255.701.8141,21
Garanti Bankası31.458.000.0000,65
Akbank29.900.000.0000,63
Tüpraş29.799.884.8002,55
Enka İnşaat25.700.000.0000,72
Ereğli Demir Çelik25.585.000.0000,96
Turkcell25.300.000.0001,49
Bim Mağazalar23.377.200.0006,25
İş Bankası (C)22.364.850.9000,44
ASELSAN19.915.800.0001,85
Ford Otosan18.808.776.0005,39
İskenderun Demir Çelik17.980.000.0001,31
Türk Hava Yolları16.656.600.0000,50
Yapı ve Kredi Bank.16.133.867.9520,41
Türk Telekom14.875.000.0001,88
Sabancı Holding14.854.140.6180,51
Şişe Cam11.632.500.0000,88
Arçelik11.338.719.2801,29
Anadolu Efes11.173.026.3130,93
Tekfen Holding9.153.800.0001,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:28
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  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

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