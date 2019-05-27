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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 756 milyar lira oldu

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:43
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 756 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding38.190.624.6331,17
Garanti Bankası31.164.000.0000,65
Akbank29.380.000.0000,62
Tüpraş29.324.088.3202,51
Enka İnşaat25.950.000.0000,73
Ereğli Demir Çelik24.920.000.0000,94
Turkcell24.706.000.0001,46
İş Bankası (C)22.274.851.5000,44
Bim Mağazalar22.238.700.0005,95
ASELSAN19.391.400.0001,80
Ford Otosan18.177.138.0005,21
İskenderun Demir Çelik17.371.000.0001,26
Türk Hava Yolları16.366.800.0000,49
Yapı ve Kredi Bank.15.964.926.9270,41
Türk Telekom14.525.000.0001,84
Sabancı Holding14.405.251.7530,49
Şişe Cam11.385.000.0000,87
Arçelik10.899.495.9471,24
Anadolu Efes10.675.657.8920,89
Vakıflar Bankası8.850.000.0000,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:43
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