Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 802 milyar lira oldu07 Mayıs 2019 Salı 18:36
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 802 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|39.306.419.775
|1,18
|Garanti Bankası
|32.550.000.000
|0,68
|Ereğli Demir Çelik
|31.185.000.000
|1,17
|Tüpraş
|30.300.723.200
|3,08
|Akbank
|30.160.000.000
|0,63
|Enka İnşaat
|25.500.000.000
|0,79
|Turkcell
|25.498.000.000
|1,50
|Bim Mağazalar
|23.802.240.000
|6,78
|ASELSAN
|23.119.200.000
|2,28
|İş Bankası (C)
|22.814.847.900
|0,46
|İskenderun Demir Çelik
|20.445.000.000
|1,49
|Ford Otosan
|18.703.503.000
|5,36
|Türk Hava Yolları
|18.657.600.000
|0,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|16.640.691.029
|0,43
|Sabancı Holding
|14.731.716.382
|0,50
|Türk Telekom
|14.175.000.000
|1,90
|Şişe Cam
|13.207.500.000
|1,00
|Arçelik
|11.325.204.716
|1,29
|Anadolu Efes
|11.167.105.260
|0,99
|Vakıflar Bankası
|9.675.000.000
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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