Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 845 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 845 milyar lira olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.324.138.455 1,27 Garanti Bankası 35.742.000.000 0,77 Akbank 32.968.000.000 0,75 Ereğli Demir Çelik 31.780.000.000 1,12 Tüpraş 30.801.561.600 3,14 Turkcell 27.720.000.000 1,74 Enka İnşaat 26.150.000.000 0,81 İş Bankası (C) 26.054.826.300 0,52 ASELSAN 24.396.000.000 2,41 Bim Mağazalar 24.227.280.000 6,90 İskenderun Demir Çelik 20.706.000.000 1,32 Türk Hava Yolları 19.375.200.000 0,62 Yapı ve Kredi Bank. 18.499.042.312 0,47 Ford Otosan 18.352.593.000 4,71 Sabancı Holding 15.955.958.740 0,54 Türk Telekom 15.435.000.000 2,07 Şişe Cam 13.252.500.000 1,04 Arçelik 12.115.806.716 1,48 Anadolu Efes 11.664.473.681 1,03 Vakıflar Bankası 10.675.000.000 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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