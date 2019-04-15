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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 831 milyar lira oldu

15 Nisan 2019 Pazartesi 18:44
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 831 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding41.182.984.3321,24
Garanti Bankası35.532.000.0000,76
Ereğli Demir Çelik32.130.000.0001,13
Akbank31.980.000.0000,73
Tüpraş31.828.280.3203,24
Turkcell27.808.000.0001,75
İş Bankası (C)25.289.831.4000,51
Enka İnşaat25.100.000.0000,78
ASELSAN23.894.400.0002,36
Bim Mağazalar23.817.420.0006,78
İskenderun Demir Çelik20.996.000.0001,33
Türk Hava Yolları19.237.200.0000,61
Yapı ve Kredi Bank.17.738.807.6960,45
Ford Otosan17.524.445.4004,50
Sabancı Holding15.588.686.0330,53
Türk Telekom15.365.000.0002,06
Şişe Cam13.252.500.0001,04
Arçelik12.156.350.4081,49
Anadolu Efes11.605.263.1551,03
Vakıflar Bankası10.750.000.0000,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 18:44
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