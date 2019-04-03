Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 828 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.095.907.630 1,26 Garanti Bankası 34.146.000.000 0,73 Tüpraş 33.205.585.920 3,38 Ereğli Demir Çelik 31.780.000.000 1,12 Akbank 31.512.000.000 0,72 Turkcell 26.796.000.000 1,68 İş Bankası (C) 25.334.831.100 0,51 ASELSAN 23.917.200.000 2,36 Enka İnşaat 23.750.000.000 0,74 Bim Mağazalar 23.544.180.000 6,70 İskenderun Demir Çelik 20.880.000.000 1,33 Türk Hava Yolları 18.216.000.000 0,58 Yapı ve Kredi Bank. 17.823.278.209 0,46 Ford Otosan 16.991.062.200 4,36 Türk Telekom 15.575.000.000 2,09 Sabancı Holding 15.507.069.876 0,53 Şişe Cam 12.712.500.000 1,00 Arçelik 12.129.321.280 1,48 Anadolu Efes 10.995.394.734 0,97 Vakıflar Bankası 10.775.000.000 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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