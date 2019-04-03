Borsa şirketlerinin piyasa değeri03 Nisan 2019 Çarşamba 13:28
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 828 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|42.095.907.630
|1,26
|Garanti Bankası
|34.146.000.000
|0,73
|Tüpraş
|33.205.585.920
|3,38
|Ereğli Demir Çelik
|31.780.000.000
|1,12
|Akbank
|31.512.000.000
|0,72
|Turkcell
|26.796.000.000
|1,68
|İş Bankası (C)
|25.334.831.100
|0,51
|ASELSAN
|23.917.200.000
|2,36
|Enka İnşaat
|23.750.000.000
|0,74
|Bim Mağazalar
|23.544.180.000
|6,70
|İskenderun Demir Çelik
|20.880.000.000
|1,33
|Türk Hava Yolları
|18.216.000.000
|0,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.823.278.209
|0,46
|Ford Otosan
|16.991.062.200
|4,36
|Türk Telekom
|15.575.000.000
|2,09
|Sabancı Holding
|15.507.069.876
|0,53
|Şişe Cam
|12.712.500.000
|1,00
|Arçelik
|12.129.321.280
|1,48
|Anadolu Efes
|10.995.394.734
|0,97
|Vakıflar Bankası
|10.775.000.000
|0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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