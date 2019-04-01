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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 822 milyar lira oldu

01 Nisan 2019 Pazartesi 18:50
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 822 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding40.701.163.7031,22
Garanti Bankası34.188.000.0000,73
Tüpraş33.030.292.4803,36
Akbank31.928.000.0000,73
Ereğli Demir Çelik31.570.000.0001,11
Turkcell26.268.000.0001,65
İş Bankası (C)25.559.829.6000,51
ASELSAN24.145.200.0002,38
Enka İnşaat23.800.000.0000,74
Bim Mağazalar23.270.940.0006,63
İskenderun Demir Çelik20.996.000.0001,33
Türk Hava Yolları17.940.000.0000,57
Yapı ve Kredi Bank.17.823.278.2090,46
Ford Otosan16.183.969.2004,16
Sabancı Holding16.037.574.8980,55
Türk Telekom15.715.000.0002,11
Şişe Cam13.117.500.0001,03
Arçelik11.730.641.6391,43
Vakıflar Bankası11.100.000.0000,39
Anadolu Efes11.078.289.4710,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 18:50
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