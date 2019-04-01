Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 822 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 822 milyar lira olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.701.163.703 1,22 Garanti Bankası 34.188.000.000 0,73 Tüpraş 33.030.292.480 3,36 Akbank 31.928.000.000 0,73 Ereğli Demir Çelik 31.570.000.000 1,11 Turkcell 26.268.000.000 1,65 İş Bankası (C) 25.559.829.600 0,51 ASELSAN 24.145.200.000 2,38 Enka İnşaat 23.800.000.000 0,74 Bim Mağazalar 23.270.940.000 6,63 İskenderun Demir Çelik 20.996.000.000 1,33 Türk Hava Yolları 17.940.000.000 0,57 Yapı ve Kredi Bank. 17.823.278.209 0,46 Ford Otosan 16.183.969.200 4,16 Sabancı Holding 16.037.574.898 0,55 Türk Telekom 15.715.000.000 2,11 Şişe Cam 13.117.500.000 1,03 Arçelik 11.730.641.639 1,43 Vakıflar Bankası 11.100.000.000 0,39 Anadolu Efes 11.078.289.471 0,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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