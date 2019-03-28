0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 813 milyar lira oldu

28 Mart 2019 Perşembe 18:42
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 813 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding40.346.137.9761,21
Garanti Bankası33.390.000.0000,72
Ereğli Demir Çelik32.060.000.0001,13
Tüpraş31.427.609.6003,20
Akbank30.888.000.0000,71
Turkcell26.840.000.0001,69
İş Bankası (C)24.389.837.4000,49
ASELSAN23.370.000.0002,31
Enka İnşaat23.350.000.0000,73
Bim Mağazalar23.088.780.0006,57
İskenderun Demir Çelik20.648.000.0001,31
Türk Hava Yolları17.388.000.0000,56
Yapı ve Kredi Bank.17.231.984.6190,44
Ford Otosan16.190.987.4004,16
Sabancı Holding15.445.857.7580,53
Türk Telekom15.085.000.0002,02
Şişe Cam12.780.000.0001,00
Arçelik11.257.631.8951,38
Vakıflar Bankası11.050.000.0000,39
Anadolu Efes10.379.605.2600,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:42
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Deniz Akhisar ve Gölmarmara’da temaslarda bulundu
    1. Vali Deniz Akhisar ve Gölmarmara’da..
    2. Bursalı çiftçilere don ikazı
    3. İznik’te sazlık yangını
    4. Fernando Alonso, Dakar Rallisi’ni..
    5. Volkswagen, teşviklerle 300 binden..
    6. Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi
    7. Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret..
    8. Alper seçim çalışmalarına hız verdi
    9. Kontrolden çıkan midibüs, yol..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Şanlıurfa’daki fabrika yangını 2 saat..
    12. 17 yaşındaki Varol’un cenazesinde..
    13. "İş gücüne katılım oranını yüzde 53'ün..
    14. Çelik ihracatında hedef Batı Afrika
    15. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına..
    16. Seçime sayılı günler kala flaş karar!..
    17. Hakkari’de ‘Çocuk Koruma Kanunu’..
    18. Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı..
    19. Erdoğan’ın Ayasofya ile ilgili..
    20. Başkan Kalın’a Ayvalı’da büyük destek
    21. Sağlık Müdürü Bilge’den Başkan Kalın’a..
    22. Adıyaman’da okul önünde sopalı bıçaklı..
    23. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    24. İzmir’deki ölümlü kazanın sanıkları..
    25. Muğla'daki kazada hayatını kaybeden..
    26. Mehmet Kocadon üniversitelilerle..
    27. Uysal seçim bürosu önünde vatandaşları..
    28. Diyarbakır'da HDP'lilere soğuk duş!..
    29. Isparta'da uyuşturucu operasyonu
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu