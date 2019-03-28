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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

28 Mart 2019 Perşembe 13:25
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 815 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding40.751.881.6641,22
Garanti Bankası33.180.000.0000,71
Ereğli Demir Çelik31.955.000.0001,13
Tüpraş31.377.525.7603,19
Akbank30.576.000.0000,70
Turkcell26.554.000.0001,67
İş Bankası (C)24.749.835.0000,50
Bim Mağazalar23.817.420.0006,78
Enka İnşaat23.600.000.0000,74
ASELSAN23.233.200.0002,29
İskenderun Demir Çelik20.561.000.0001,31
Türk Hava Yolları17.374.200.0000,56
Yapı ve Kredi Bank.17.147.514.1070,44
Ford Otosan16.345.387.8004,20
Sabancı Holding15.466.261.7970,53
Türk Telekom15.015.000.0002,01
Şişe Cam13.410.000.0001,05
Arçelik11.169.787.2291,36
Vakıflar Bankası11.075.000.0000,39
Anadolu Efes10.711.184.2080,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:25
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