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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 887 milyar lira oldu

21 Mart 2019 Perşembe 18:40
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 887 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.204.062.4711,39
Garanti Bankası40.908.000.0000,88
Tüpraş37.813.299.2003,85
Akbank35.828.000.0000,82
Ereğli Demir Çelik31.780.000.0001,12
Turkcell29.348.000.0001,84
İş Bankası (C)28.754.808.3000,58
ASELSAN26.037.600.0002,57
Enka İnşaat24.900.000.0000,78
Bim Mağazalar24.121.020.0006,87
İskenderun Demir Çelik21.431.000.0001,36
Yapı ve Kredi Bank.19.766.100.0050,51
Türk Hava Yolları19.513.200.0000,62
Türk Telekom18.445.000.0002,47
Sabancı Holding17.567.877.8460,60
Ford Otosan17.145.462.6004,40
Şişe Cam14.332.500.0001,13
Vakıflar Bankası13.850.000.0000,49
Arçelik12.487.457.2281,53
Anadolu Efes12.173.684.2071,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:40
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