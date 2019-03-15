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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 888 milyar lira oldu

15 Mart 2019 Cuma 19:11
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 888 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.609.806.1591,40
Garanti Bankası38.346.000.0000,82
Tüpraş37.387.586.5603,81
Akbank34.788.000.0000,79
Ereğli Demir Çelik32.970.000.0001,16
Turkcell30.140.000.0001,89
İş Bankası (C)28.214.811.9000,57
ASELSAN26.425.200.0002,61
Bim Mağazalar25.912.260.0007,38
Enka İnşaat24.650.000.0000,77
İskenderun Demir Çelik21.750.000.0001,38
Yapı ve Kredi Bank.18.836.924.3630,48
Türk Telekom18.620.000.0002,50
Türk Hava Yolları17.912.400.0000,57
Ford Otosan17.896.410.0004,60
Sabancı Holding17.527.069.7670,60
Şişe Cam14.467.500.0001,14
Vakıflar Bankası13.625.000.0000,48
Arçelik13.109.127.1771,60
Anadolu Efes12.209.210.5231,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 19:11
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