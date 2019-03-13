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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 877 milyar lira oldu

13 Mart 2019 Çarşamba 18:40
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 877 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.077.267.5691,38
Garanti Bankası38.472.000.0000,82
Tüpraş37.888.424.9603,86
Akbank34.372.000.0000,78
Turkcell31.372.000.0001,97
Ereğli Demir Çelik31.290.000.0001,10
İş Bankası (C)27.269.818.2000,55
Bim Mağazalar26.231.040.0007,47
ASELSAN25.809.600.0002,55
Enka İnşaat24.800.000.0000,77
İskenderun Demir Çelik20.735.000.0001,32
Türk Telekom18.375.000.0002,47
Yapı ve Kredi Bank.18.245.630.7730,47
Türk Hava Yolları17.608.800.0000,56
Ford Otosan17.489.354.4004,49
Sabancı Holding17.384.241.4920,59
Şişe Cam14.692.500.0001,15
Vakıflar Bankası13.275.000.0000,47
Arçelik12.926.680.5621,58
Anadolu Efes11.830.263.1551,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:40
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