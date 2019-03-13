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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

13 Mart 2019 Çarşamba 13:29
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 875 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.671.523.8811,37
Garanti Bankası37.968.000.0000,81
Tüpraş37.337.502.7203,80
Akbank34.008.000.0000,78
Turkcell31.504.000.0001,98
Ereğli Demir Çelik31.360.000.0001,11
İş Bankası (C)27.134.819.1000,55
Bim Mağazalar25.927.440.0007,38
ASELSAN25.786.800.0002,54
Enka İnşaat25.050.000.0000,78
İskenderun Demir Çelik20.648.000.0001,31
Türk Telekom18.515.000.0002,48
Yapı ve Kredi Bank.18.161.160.2610,47
Türk Hava Yolları17.802.000.0000,57
Ford Otosan17.756.046.0004,56
Sabancı Holding17.282.221.2960,59
Şişe Cam14.737.500.0001,16
Arçelik13.075.340.7671,60
Vakıflar Bankası13.075.000.0000,46
Anadolu Efes11.889.473.6811,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:29
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