Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 875 milyar lira oldu12 Mart 2019 Salı 18:39
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 875 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.874.395.725
|1,38
|Tüpraş
|37.112.125.440
|3,78
|Garanti Bankası
|37.044.000.000
|0,79
|Akbank
|33.592.000.000
|0,77
|Turkcell
|31.416.000.000
|1,97
|Ereğli Demir Çelik
|31.395.000.000
|1,11
|İş Bankası (C)
|26.819.821.200
|0,54
|ASELSAN
|26.402.400.000
|2,61
|Bim Mağazalar
|25.745.280.000
|7,33
|Enka İnşaat
|25.050.000.000
|0,78
|İskenderun Demir Çelik
|20.561.000.000
|1,31
|Türk Telekom
|18.410.000.000
|2,47
|Ford Otosan
|18.106.956.000
|4,65
|Türk Hava Yolları
|18.078.000.000
|0,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.076.689.748
|0,46
|Sabancı Holding
|17.445.453.610
|0,60
|Şişe Cam
|14.940.000.000
|1,17
|Arçelik
|13.413.204.869
|1,64
|Vakıflar Bankası
|12.925.000.000
|0,46
|Anadolu Efes
|11.723.684.207
|1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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