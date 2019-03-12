0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 875 milyar lira oldu

12 Mart 2019 Salı 18:39
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 875 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.874.395.7251,38
Tüpraş37.112.125.4403,78
Garanti Bankası37.044.000.0000,79
Akbank33.592.000.0000,77
Turkcell31.416.000.0001,97
Ereğli Demir Çelik31.395.000.0001,11
İş Bankası (C)26.819.821.2000,54
ASELSAN26.402.400.0002,61
Bim Mağazalar25.745.280.0007,33
Enka İnşaat25.050.000.0000,78
İskenderun Demir Çelik20.561.000.0001,31
Türk Telekom18.410.000.0002,47
Ford Otosan18.106.956.0004,65
Türk Hava Yolları18.078.000.0000,58
Yapı ve Kredi Bank.18.076.689.7480,46
Sabancı Holding17.445.453.6100,60
Şişe Cam14.940.000.0001,17
Arçelik13.413.204.8691,64
Vakıflar Bankası12.925.000.0000,46
Anadolu Efes11.723.684.2071,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:39
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    1. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    2. Hafif ticari araç, otomobille..
    3. Hastane bahçesinde görülmemiş ticaret!..
    4. Venezuela'dan ABD'li diplomatlara süre!
    5. Kayganlaşan yolda trafik kazası: 2..
    6. MHP'nin Kırıkkale mitingi
    7. Mescid-i Aksa'da gerginlik devam ediyor
    8. Kırşehir'de ele geçirildi! İbranice..
    9. Numan Kurtulmuş: “İstiklal Marşı,..
    10. “Uçaklar seyahat için fazla karmaşık..
    11. Denizli'ye getirilen uyuşturucuyu..
    12. Boeing 737 MAX 8 uçaklarının..
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da
    14. Medel’in tokadı Şili’de manşetlerde
    15. İngiltere açıkladı: Bu gece..
    16. MHP'nin Kırıkkale mitingi
    17. "Amacımız gençlerimizi geleceğe daha..
    18. Beşiktaş'a kötü haber! Sözleşmesini..
    19. İstanbul'da trafik durma noktasına..
    20. THY’de filosundaki Boeing 737 Max’ları..
    21. Kontrolden çıkan tır aydınlatma..
    22. Malatya'da bir şahıs, iş yerine..
    23. ABD teslim etti! Yunanistan'a 70..
    24. Yazılı mutabakat sağlandı! ABD resmen..
    25. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    26. Venezuela'dan ABD'li diplomatlara 72..
    27. Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun..
    28. "Giresun’da hedef 2019 yılında 6 bin..
    29. FETÖ’nün TUSKON davasında 2 sanığa..
    30. Bakan Kasapoğlu: “Siz emredin biz..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü