Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 874 milyar lira oldu08 Mart 2019 Cuma 18:44
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 874 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.772.959.803
|1,38
|Garanti Bankası
|36.372.000.000
|0,78
|Tüpraş
|35.784.903.680
|3,64
|Akbank
|33.124.000.000
|0,76
|Turkcell
|31.086.000.000
|1,95
|Ereğli Demir Çelik
|30.730.000.000
|1,08
|Bim Mağazalar
|27.020.400.000
|7,69
|İş Bankası (C)
|26.819.821.200
|0,54
|ASELSAN
|25.923.600.000
|2,56
|Enka İnşaat
|24.500.000.000
|0,76
|İskenderun Demir Çelik
|20.532.000.000
|1,31
|Ford Otosan
|18.685.957.500
|4,80
|Türk Telekom
|18.235.000.000
|2,45
|Türk Hava Yolları
|18.229.800.000
|0,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.992.219.235
|0,46
|Sabancı Holding
|17.894.342.475
|0,61
|Şişe Cam
|14.287.500.000
|1,12
|Arçelik
|13.838.913.638
|1,69
|Vakıflar Bankası
|12.950.000.000
|0,46
|Anadolu Efes
|12.161.842.102
|1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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