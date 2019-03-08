Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 874 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 874 milyar lira olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.772.959.803 1,38 Garanti Bankası 36.372.000.000 0,78 Tüpraş 35.784.903.680 3,64 Akbank 33.124.000.000 0,76 Turkcell 31.086.000.000 1,95 Ereğli Demir Çelik 30.730.000.000 1,08 Bim Mağazalar 27.020.400.000 7,69 İş Bankası (C) 26.819.821.200 0,54 ASELSAN 25.923.600.000 2,56 Enka İnşaat 24.500.000.000 0,76 İskenderun Demir Çelik 20.532.000.000 1,31 Ford Otosan 18.685.957.500 4,80 Türk Telekom 18.235.000.000 2,45 Türk Hava Yolları 18.229.800.000 0,58 Yapı ve Kredi Bank. 17.992.219.235 0,46 Sabancı Holding 17.894.342.475 0,61 Şişe Cam 14.287.500.000 1,12 Arçelik 13.838.913.638 1,69 Vakıflar Bankası 12.950.000.000 0,46 Anadolu Efes 12.161.842.102 1,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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