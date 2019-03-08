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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 874 milyar lira oldu

08 Mart 2019 Cuma 18:44
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 874 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.772.959.8031,38
Garanti Bankası36.372.000.0000,78
Tüpraş35.784.903.6803,64
Akbank33.124.000.0000,76
Turkcell31.086.000.0001,95
Ereğli Demir Çelik30.730.000.0001,08
Bim Mağazalar27.020.400.0007,69
İş Bankası (C)26.819.821.2000,54
ASELSAN25.923.600.0002,56
Enka İnşaat24.500.000.0000,76
İskenderun Demir Çelik20.532.000.0001,31
Ford Otosan18.685.957.5004,80
Türk Telekom18.235.000.0002,45
Türk Hava Yolları18.229.800.0000,58
Yapı ve Kredi Bank.17.992.219.2350,46
Sabancı Holding17.894.342.4750,61
Şişe Cam14.287.500.0001,12
Arçelik13.838.913.6381,69
Vakıflar Bankası12.950.000.0000,46
Anadolu Efes12.161.842.1021,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:44
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