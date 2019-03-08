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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

08 Mart 2019 Cuma 13:53
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 873 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.747.600.8221,37
Garanti Bankası36.456.000.0000,78
Tüpraş36.235.658.2403,69
Akbank33.488.000.0000,76
Ereğli Demir Çelik30.695.000.0001,08
Turkcell30.690.000.0001,93
İş Bankası (C)27.044.819.7000,54
Bim Mağazalar26.534.640.0007,56
ASELSAN26.242.800.0002,59
Enka İnşaat24.650.000.0000,77
İskenderun Demir Çelik20.387.000.0001,30
Türk Hava Yolları18.423.000.0000,59
Ford Otosan18.352.593.0004,71
Yapı ve Kredi Bank.18.076.689.7480,46
Sabancı Holding17.894.342.4750,61
Türk Telekom17.780.000.0002,39
Şişe Cam14.265.000.0001,12
Arçelik14.014.602.9721,71
Vakıflar Bankası12.675.000.0000,45
Anadolu Efes12.232.894.7341,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:53
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