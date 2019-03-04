0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 898 milyar lira oldu

04 Mart 2019 Pazartesi 18:42
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 898 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.193.062.7111,42
Garanti Bankası37.926.000.0000,81
Tüpraş36.636.328.9603,73
Akbank35.360.000.0000,81
Ereğli Demir Çelik31.710.000.0001,12
Turkcell30.778.000.0001,93
ASELSAN27.451.200.0002,71
İş Bankası (C)26.639.822.4000,54
Bim Mağazalar26.139.960.0008,25
Enka İnşaat25.050.000.0000,69
İskenderun Demir Çelik21.344.000.0001,36
Türk Hava Yolları19.195.800.0000,52
Ford Otosan19.107.049.5004,91
Sabancı Holding18.588.079.8110,63
Türk Telekom18.480.000.0002,48
Yapı ve Kredi Bank.18.245.630.7730,47
Şişe Cam14.715.000.0001,16
Arçelik13.933.515.5871,70
Vakıflar Bankası13.050.000.0000,46
Anadolu Efes12.256.578.9441,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:42
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollanda'da camiye İslamofobik saldırıya kınama
    1. Hollanda'da camiye İslamofobik..
    2. Çöp poşetinin içinde ölü bulunan..
    3. Başkan Tok: “Mega projeleri İlkadım’a..
    4. Yüksek sesle müzik dinlediği için..
    5. NATO'dan Rusya'ya INF çağrısı
    6. Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar..
    7. "İstanbullu kimliğini benimseyelim"
    8. Tecavüzler ülkesinde 'sapık' dehşeti!
    9. Milli Piyango'dan oynanma saati..
    10. Erciş'te minibüs otomobile çarptı: 1..
    11. Mısır'dan futbolcu mu çıkar? Salah'ı..
    12. Başkent’te belediye otobüsü kaza..
    13. Irak Gümrüğündeki vergi oranları..
    14. Geri giden otomobil motosiklette..
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. Damla Yılmaz atıcılıkta Türkiye rekoru..
    17. Bursa'da evi yanan kadın sinir krizi..
    18. Rusya ve Katar'dan ABD-Taliban..
    19. İtalyanların Türkiye oyunu! Önce karşı..
    20. Gezi eylemlerine Zaman Gazetesi’nden..
    21. Cinayet zanlısı 2 ay sonra yakalandı
    22. Bekçi maaşları 2019 ne kadar? | Bekçi..
    23. Ambulans helikopterler 21 günlük bebek..
    24. Otomobilindeki yangını söndürmek..
    25. "Cerrahi el aletleri ve tıbbi cihaz..
    26. Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
    27. ALKÜ 8 madalya, 2 kupayla döndü
    28. Bakan Akar, Gölcük Tersanesi’ni..
    29. "Kaşıkçı cinayetinin ardında Muhammed..
    30. Hırsızlık şüphelileri, 133 saatlik..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk