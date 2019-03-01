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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 892 milyar lira oldu

01 Mart 2019 Cuma 19:00
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 892 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.660.524.1201,40
Garanti Bankası36.960.000.0000,79
Tüpraş35.584.568.3203,62
Akbank34.580.000.0000,79
Ereğli Demir Çelik31.535.000.0001,11
Turkcell30.668.000.0001,93
ASELSAN27.177.600.0002,68
Bim Mağazalar26.443.560.0008,35
İş Bankası (C)25.964.826.9000,52
Enka İnşaat25.100.000.0000,69
İskenderun Demir Çelik21.315.000.0001,36
Ford Otosan19.633.414.5005,04
Türk Hava Yolları19.278.600.0000,53
Sabancı Holding18.424.847.4970,63
Türk Telekom18.200.000.0002,44
Yapı ve Kredi Bank.17.569.866.6710,45
Şişe Cam14.692.500.0001,15
Arçelik14.014.602.9721,71
Vakıflar Bankası12.575.000.0000,44
Anadolu Efes11.877.631.5761,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 19:00
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