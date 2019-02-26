Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 903 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 903 milyar lira olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk20 (Günlük) 26.02.2019 PD PD/DD Koç Holding 47.345.216.594 1,42 Garanti Bankası 37.128.000.000 0,80 Tüpraş 36.786.580.480 3,74 Akbank 35.672.000.000 0,81 Ereğli Demir Çelik 32.900.000.000 1,16 Turkcell 31.130.000.000 1,96 ASELSAN 29.229.600.000 3,12 Bim Mağazalar 26.398.020.000 8,33 İş Bankası (C) 25.829.827.800 0,52 Enka İnşaat 25.000.000.000 0,69 İskenderun Demir Çelik 21.431.000.000 1,36 Ford Otosan 20.493.144.000 5,26 Türk Hava Yolları 19.858.200.000 0,54 Sabancı Holding 18.771.716.165 0,64 Türk Telekom 18.550.000.000 2,49 Yapı ve Kredi Bank. 17.823.278.209 0,46 Şişe Cam 15.592.500.000 1,22 Arçelik 14.311.923.382 1,75 Vakıflar Bankası 12.650.000.000 0,45 Anadolu Efes 12.493.421.049 0,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



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