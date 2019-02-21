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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

21 Şubat 2019 Perşembe 13:35
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 878 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.682.523.6411,34
Garanti Bankası36.288.000.0000,78
Tüpraş36.085.406.7203,67
Akbank34.268.000.0000,78
Turkcell31.592.000.0001,98
Ereğli Demir Çelik30.975.000.0001,09
ASELSAN28.408.800.0003,03
Bim Mağazalar27.764.220.0008,77
Enka İnşaat25.050.000.0000,69
İş Bankası (C)24.929.833.8000,50
İskenderun Demir Çelik19.778.000.0001,26
Ford Otosan19.335.141.0004,97
Türk Hava Yolları18.809.400.0000,51
Türk Telekom18.410.000.0002,47
Sabancı Holding18.363.635.3790,64
Yapı ve Kredi Bank.17.316.455.1320,44
Şişe Cam14.737.500.0001,16
Arçelik13.568.622.3561,66
Anadolu Efes12.256.578.9440,89
Vakıflar Bankası12.150.000.0000,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:35
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

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