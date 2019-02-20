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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 876 milyar lira oldu

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:41
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 876 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.885.395.4851,35
Garanti Bankası36.120.000.0000,77
Tüpraş35.233.981.4403,59
Akbank34.164.000.0000,78
Turkcell32.846.000.0002,22
Ereğli Demir Çelik30.800.000.0001,09
Bim Mağazalar28.022.280.0008,85
ASELSAN27.975.600.0002,98
Enka İnşaat24.900.000.0000,69
İş Bankası (C)24.794.834.7000,50
İskenderun Demir Çelik19.807.000.0001,26
Ford Otosan19.159.686.0004,92
Türk Telekom19.110.000.0002,56
Türk Hava Yolları18.533.400.0000,51
Sabancı Holding18.302.423.2610,64
Yapı ve Kredi Bank.17.316.455.1320,44
Şişe Cam14.512.500.0001,14
Arçelik13.582.136.9211,66
Anadolu Efes12.161.842.1020,88
Vakıflar Bankası12.150.000.0000,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:41
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