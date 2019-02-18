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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:24
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.073.908.1091,32
Garanti Bankası37.632.000.0000,81
Tüpraş36.035.322.8803,67
Akbank35.152.000.0000,80
Turkcell32.868.000.0002,22
Ereğli Demir Çelik31.010.000.0001,09
Bim Mağazalar27.976.740.0008,83
ASELSAN27.793.200.0002,96
İş Bankası (C)26.009.826.6000,52
Enka İnşaat24.300.000.0000,67
İskenderun Demir Çelik19.459.000.0001,24
Ford Otosan18.878.958.0004,85
Türk Hava Yolları18.878.400.0000,52
Türk Telekom18.795.000.0002,52
Sabancı Holding18.567.675.7720,65
Yapı ve Kredi Bank.17.400.925.6450,45
Şişe Cam14.985.000.0001,18
Arçelik13.690.253.4331,67
Vakıflar Bankası12.150.000.0000,43
Anadolu Efes11.676.315.7860,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:24
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