0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 876 milyar lira oldu

15 Şubat 2019 Cuma 18:39
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 876 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.758.600.5831,38
Garanti Bankası37.254.000.0000,80
Tüpraş36.561.203.2003,72
Akbank34.944.000.0000,80
Turkcell32.824.000.0002,22
Ereğli Demir Çelik30.065.000.0001,06
Bim Mağazalar28.568.760.0009,02
ASELSAN27.747.600.0002,96
İş Bankası (C)26.054.826.3000,52
Enka İnşaat24.050.000.0000,66
İskenderun Demir Çelik19.053.000.0001,21
Türk Hava Yolları18.892.200.0000,52
Sabancı Holding18.751.312.1260,65
Ford Otosan18.633.321.0004,79
Türk Telekom18.480.000.0002,48
Yapı ve Kredi Bank.17.063.043.5940,44
Şişe Cam15.052.500.0001,18
Arçelik13.784.855.3821,68
Vakıflar Bankası12.150.000.0000,43
Anadolu Efes11.717.763.1550,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 18:39
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’li Başkan Mirza : "CHP Kılıçdaroğlu’nun partisi değil"
    1. CHP’li Başkan Mirza : "CHP..
    2. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    3. Malatya’da Roma dönemine ait tarihi..
    4. E-5’i birbirine katan motosikletli..
    5. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
    6. Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin..
    7. Malatya merkezli terör operasyonu
    8. Yücel Yılmaz, "Balıkesir’in bereketi..
    9. Silahla yaralama şüphelisi yakalandı
    10. Brezilya’daki baraj felaketi..
    11. Irak Ankara Büyükelçisi, GSO’da..
    12. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 24..
    13. İsrail askerleri Gazze sınırında 8..
    14. Yaya öncelikli bilinci için denetimler..
    15. Cumhurbaşkanı’nın Bursa mitinginde..
    16. Gianni Infantino: “Türkiye..
    17. Başkan Özkan’dan hasta ziyareti
    18. Mersin’de kadınlar ’cinayetlere’ tepki..
    19. O başkan da CHP’den istifa etti
    20. İrlanda'dan İngiltere'ye "kötü..
    21. Çocuklar oynayarak Kur’an-ı kerim..
    22. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener..
    23. İmamoğlu, Nuri Çolakoğlu Kitaplığının..
    24. Bakan Soylu MHP Seçim Merkezini..
    25. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    26. İş yerine silahlı saldırı güvenlik..
    27. AK Parti Piraziz Belediye başkan adayı..
    28. Mısır piramitleri etrafında halk koşusu
    29. MHP heyetinden İTSO’ya ziyaret
    30. Bakan Kurum vatandaşlarla buluştu
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler