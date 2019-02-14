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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

14 Şubat 2019 Perşembe 13:43
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 868 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding43.896.395.2461,36
Garanti Bankası36.960.000.0000,79
Tüpraş35.985.239.0403,66
Akbank34.788.000.0000,79
Turkcell33.000.000.0002,23
Ereğli Demir Çelik29.190.000.0001,03
Bim Mağazalar28.265.160.0008,92
ASELSAN26.493.600.0002,82
İş Bankası (C)24.704.835.3000,50
Enka İnşaat24.150.000.0000,67
Ford Otosan19.194.777.0004,93
Türk Telekom18.760.000.0002,52
İskenderun Demir Çelik18.734.000.0001,19
Türk Hava Yolları18.726.600.0000,51
Sabancı Holding18.547.271.7330,64
Yapı ve Kredi Bank.16.894.102.5680,43
Şişe Cam14.692.500.0001,15
Arçelik13.703.767.9971,67
Anadolu Efes11.936.842.1020,86
Vakıflar Bankası11.925.000.0000,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:43
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