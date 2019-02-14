Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 868 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.896.395.246 1,36 Garanti Bankası 36.960.000.000 0,79 Tüpraş 35.985.239.040 3,66 Akbank 34.788.000.000 0,79 Turkcell 33.000.000.000 2,23 Ereğli Demir Çelik 29.190.000.000 1,03 Bim Mağazalar 28.265.160.000 8,92 ASELSAN 26.493.600.000 2,82 İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,50 Enka İnşaat 24.150.000.000 0,67 Ford Otosan 19.194.777.000 4,93 Türk Telekom 18.760.000.000 2,52 İskenderun Demir Çelik 18.734.000.000 1,19 Türk Hava Yolları 18.726.600.000 0,51 Sabancı Holding 18.547.271.733 0,64 Yapı ve Kredi Bank. 16.894.102.568 0,43 Şişe Cam 14.692.500.000 1,15 Arçelik 13.703.767.997 1,67 Anadolu Efes 11.936.842.102 0,86 Vakıflar Bankası 11.925.000.000 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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