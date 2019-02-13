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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 866 milyar lira oldu

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:45
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 866 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding43.313.138.6941,34
Garanti Bankası37.380.000.0000,80
Tüpraş35.559.526.4004,78
Akbank34.216.000.0000,78
Turkcell32.934.000.0002,22
Ereğli Demir Çelik29.610.000.0001,04
Bim Mağazalar28.629.480.0009,04
ASELSAN26.607.600.0002,84
Enka İnşaat24.950.000.0000,69
İş Bankası (C)24.164.838.9000,49
Ford Otosan19.440.414.0004,99
İskenderun Demir Çelik19.082.000.0001,21
Türk Hava Yolları19.044.000.0000,52
Türk Telekom18.620.000.0002,50
Sabancı Holding18.302.423.2610,64
Yapı ve Kredi Bank.16.894.102.5680,43
Şişe Cam14.265.000.0001,12
Arçelik13.278.059.2281,62
Anadolu Efes12.280.263.1550,89
Vakıflar Bankası11.875.000.0000,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:45
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