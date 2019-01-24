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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 882 milyar lira oldu

24 Ocak 2019 Perşembe 18:50
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 882 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding43.363.856.6551,34
Garanti Bankası38.262.000.0000,82
Tüpraş34.557.849.6004,65
Akbank33.904.000.0000,79
Turkcell31.856.000.0002,15
Ereğli Demir Çelik29.785.000.0000,98
ASELSAN28.614.000.0003,05
Bim Mağazalar28.280.340.0008,93
İş Bankası (C)24.524.836.5000,53
Enka İnşaat23.750.000.0000,66
Türk Hava Yolları20.368.800.0000,56
Ford Otosan20.247.507.0005,92
İskenderun Demir Çelik19.082.000.0001,15
Sabancı Holding17.690.302.0820,61
Yapı ve Kredi Bank.16.725.161.5420,41
Türk Telekom16.100.000.0002,92
Şişe Cam12.892.500.0000,98
Anadolu Efes12.552.631.5760,91
Arçelik12.298.253.3311,37
Vakıflar Bankası11.300.000.0000,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 18:50
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