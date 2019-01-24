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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

24 Ocak 2019 Perşembe 13:19
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 872 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding41.918.394.7671,30
Garanti Bankası37.926.000.0000,82
Akbank34.164.000.0000,79
Tüpraş34.082.053.1204,58
Turkcell31.988.000.0002,16
Ereğli Demir Çelik29.295.000.0000,97
ASELSAN28.773.600.0003,07
Bim Mağazalar27.976.740.0008,83
İş Bankası (C)24.794.834.7000,53
Enka İnşaat23.800.000.0000,66
Türk Hava Yolları20.465.400.0000,56
Ford Otosan19.773.778.5005,78
İskenderun Demir Çelik18.937.000.0001,14
Sabancı Holding16.914.948.5880,59
Yapı ve Kredi Bank.16.725.161.5420,41
Türk Telekom15.610.000.0002,83
Şişe Cam12.690.000.0000,96
Arçelik12.575.301.8951,40
Anadolu Efes12.398.684.2070,90
Vakıflar Bankası11.375.000.0000,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:19
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