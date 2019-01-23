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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 859 milyar lira oldu

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:36
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 859 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding41.715.522.9231,29
Garanti Bankası37.464.000.0000,81
Tüpraş33.781.550.0804,54
Akbank33.696.000.0000,78
Turkcell31.900.000.0002,16
Ereğli Demir Çelik29.365.000.0000,97
ASELSAN28.158.000.0003,00
Bim Mağazalar28.083.000.0008,87
İş Bankası (C)24.704.835.3000,53
Enka İnşaat23.750.000.0000,66
Türk Hava Yolları20.272.200.0000,55
Ford Otosan19.756.233.0005,78
İskenderun Demir Çelik18.908.000.0001,14
Sabancı Holding16.833.332.4310,58
Yapı ve Kredi Bank.16.556.220.5170,41
Türk Telekom15.015.000.0002,72
Anadolu Efes12.694.736.8390,92
Şişe Cam12.577.500.0000,96
Arçelik12.534.758.2031,40
Vakıflar Bankası11.250.000.0000,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:36
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