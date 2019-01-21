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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 842 milyar lira oldu

21 Ocak 2019 Pazartesi 18:42
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 842 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding40.016.471.2291,24
Garanti Bankası37.296.000.0000,80
Akbank33.436.000.0000,77
Tüpraş32.354.160.6404,35
Turkcell31.130.000.0002,10
Ereğli Demir Çelik28.630.000.0000,94
Bim Mağazalar27.749.040.0008,76
ASELSAN27.588.000.0002,94
İş Bankası (C)22.949.847.0000,49
Enka İnşaat22.850.000.0000,63
Türk Hava Yolları20.065.200.0000,55
Ford Otosan19.808.869.5005,79
İskenderun Demir Çelik18.937.000.0001,14
Sabancı Holding16.894.544.5490,59
Yapı ve Kredi Bank.14.951.280.7730,37
Türk Telekom14.350.000.0002,60
Şişe Cam13.050.000.0000,99
Anadolu Efes12.469.736.8390,90
Arçelik12.223.923.2281,36
Vakıflar Bankası10.600.000.0000,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 18:42
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