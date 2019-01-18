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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 846 milyar lira oldu

18 Ocak 2019 Cuma 18:43
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 846 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding41.132.266.3711,27
Garanti Bankası38.430.000.0000,83
Akbank34.060.000.0000,79
Tüpraş32.554.496.0004,38
Turkcell31.328.000.0002,12
Bim Mağazalar28.356.240.0008,95
Ereğli Demir Çelik27.615.000.0000,91
ASELSAN27.542.400.0002,94
Enka İnşaat22.950.000.0000,63
İş Bankası (C)22.949.847.0000,49
Ford Otosan20.054.506.5005,86
Türk Hava Yolları19.927.200.0000,54
İskenderun Demir Çelik18.850.000.0001,13
Sabancı Holding17.241.413.2170,60
Yapı ve Kredi Bank.15.204.692.3110,38
Türk Telekom14.175.000.0002,57
Şişe Cam12.937.500.0000,98
Anadolu Efes12.232.894.7340,88
Arçelik12.176.622.2541,36
Vakıflar Bankası10.775.000.0000,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 18:43
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