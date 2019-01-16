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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 817 milyar lira oldu

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:38
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 817 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding39.027.470.9901,21
Garanti Bankası37.422.000.0000,81
Akbank34.060.000.0000,79
Tüpraş30.701.393.9204,13
Turkcell30.008.000.0002,03
Bim Mağazalar27.141.840.0008,57
ASELSAN27.040.800.0002,88
Ereğli Demir Çelik25.900.000.0000,85
Enka İnşaat22.450.000.0000,62
İş Bankası (C)21.644.855.7000,46
Türk Hava Yolları19.858.200.0000,54
Ford Otosan19.650.960.0005,74
İskenderun Demir Çelik17.690.000.0001,06
Sabancı Holding16.914.948.5880,59
Yapı ve Kredi Bank.13.937.634.6190,35
Türk Telekom13.860.000.0002,51
Şişe Cam12.667.500.0000,96
Arçelik11.892.816.4081,33
Anadolu Efes11.741.447.3650,85
Vakıflar Bankası10.250.000.0000,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:38
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