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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 813 milyar lira oldu

15 Ocak 2019 Salı 18:48
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 813 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding38.063.829.7311,18
Garanti Bankası35.028.000.0000,75
Akbank31.356.000.0000,73
Tüpraş30.250.639.3604,07
Turkcell29.414.000.0001,99
Bim Mağazalar26.823.060.0008,47
ASELSAN26.630.400.0002,84
Ereğli Demir Çelik26.250.000.0000,87
Enka İnşaat22.350.000.0000,62
Türk Hava Yolları20.134.200.0000,55
İş Bankası (C)20.024.866.5000,43
Ford Otosan19.598.323.5005,73
İskenderun Demir Çelik17.719.000.0001,06
Sabancı Holding15.813.130.4650,55
Yapı ve Kredi Bank.13.261.870.5160,33
Türk Telekom13.090.000.0002,37
Şişe Cam12.667.500.0000,96
Anadolu Efes11.646.710.5230,84
Arçelik11.541.437.7411,29
Vakıflar Bankası9.625.000.0000,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:48
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