Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 810 milyar lira oldu14 Ocak 2019 Pazartesi 18:38
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 810 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.911.675.848
|1,17
|Garanti Bankası
|34.314.000.000
|0,74
|Akbank
|31.096.000.000
|0,72
|Tüpraş
|29.799.884.800
|4,01
|Turkcell
|28.380.000.000
|1,92
|Bim Mağazalar
|27.020.400.000
|8,53
|ASELSAN
|26.379.600.000
|2,81
|Ereğli Demir Çelik
|26.250.000.000
|0,87
|Enka İnşaat
|22.550.000.000
|0,62
|Türk Hava Yolları
|20.741.400.000
|0,57
|Ford Otosan
|19.475.505.000
|5,69
|İş Bankası (C)
|19.439.870.400
|0,42
|İskenderun Demir Çelik
|17.748.000.000
|1,07
|Sabancı Holding
|14.935.756.775
|0,52
|Yapı ve Kredi Bank.
|13.092.929.490
|0,32
|Türk Telekom
|13.055.000.000
|2,36
|Şişe Cam
|12.465.000.000
|0,95
|Anadolu Efes
|11.534.210.523
|0,83
|Arçelik
|10.913.010.511
|1,22
|Vakıflar Bankası
|9.450.000.000
|0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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