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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 810 milyar lira oldu

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:38
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 810 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding37.911.675.8481,17
Garanti Bankası34.314.000.0000,74
Akbank31.096.000.0000,72
Tüpraş29.799.884.8004,01
Turkcell28.380.000.0001,92
Bim Mağazalar27.020.400.0008,53
ASELSAN26.379.600.0002,81
Ereğli Demir Çelik26.250.000.0000,87
Enka İnşaat22.550.000.0000,62
Türk Hava Yolları20.741.400.0000,57
Ford Otosan19.475.505.0005,69
İş Bankası (C)19.439.870.4000,42
İskenderun Demir Çelik17.748.000.0001,07
Sabancı Holding14.935.756.7750,52
Yapı ve Kredi Bank.13.092.929.4900,32
Türk Telekom13.055.000.0002,36
Şişe Cam12.465.000.0000,95
Anadolu Efes11.534.210.5230,83
Arçelik10.913.010.5111,22
Vakıflar Bankası9.450.000.0000,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:38
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

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