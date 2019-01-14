İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 810 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 37.911.675.848 1,17 Garanti Bankası 34.314.000.000 0,74 Akbank 31.096.000.000 0,72 Tüpraş 29.799.884.800 4,01 Turkcell 28.380.000.000 1,92 Bim Mağazalar 27.020.400.000 8,53 ASELSAN 26.379.600.000 2,81 Ereğli Demir Çelik 26.250.000.000 0,87 Enka İnşaat 22.550.000.000 0,62 Türk Hava Yolları 20.741.400.000 0,57 Ford Otosan 19.475.505.000 5,69 İş Bankası (C) 19.439.870.400 0,42 İskenderun Demir Çelik 17.748.000.000 1,07 Sabancı Holding 14.935.756.775 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 13.092.929.490 0,32 Türk Telekom 13.055.000.000 2,36 Şişe Cam 12.465.000.000 0,95 Anadolu Efes 11.534.210.523 0,83 Arçelik 10.913.010.511 1,22 Vakıflar Bankası 9.450.000.000 0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

