İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 815 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 36.085.829.252 1,12 Garanti Bankası 34.398.000.000 0,74 Akbank 30.108.000.000 0,70 Tüpraş 29.950.136.320 4,03 Turkcell 27.742.000.000 1,87 Bim Mağazalar 27.141.840.000 8,57 Ereğli Demir Çelik 26.670.000.000 0,88 Aselsan 26.425.200.000 2,82 Enka İnşaat 22.600.000.000 0,62 Türk Hava Yolları 20.755.200.000 0,57 İş Bankası (C) 18.854.874.300 0,40 Ford Otosan 18.001.683.000 5,26 İskenderun Demir Çelik 17.197.000.000 1,03 Sabancı Holding 15.037.776.971 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 13.261.870.516 0,33 Türk Telekom 13.020.000.000 2,36 Şişe Cam 12.150.000.000 0,92 Anadolu Efes 11.421.710.523 0,83 Arçelik 10.304.855.126 1,15 Vakıflar Bankası 9.400.000.000 0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

