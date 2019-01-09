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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:27
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 815 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding36.085.829.2521,12
Garanti Bankası34.398.000.0000,74
Akbank30.108.000.0000,70
Tüpraş29.950.136.3204,03
Turkcell27.742.000.0001,87
Bim Mağazalar27.141.840.0008,57
Ereğli Demir Çelik26.670.000.0000,88
Aselsan26.425.200.0002,82
Enka İnşaat22.600.000.0000,62
Türk Hava Yolları20.755.200.0000,57
İş Bankası (C)18.854.874.3000,40
Ford Otosan18.001.683.0005,26
İskenderun Demir Çelik17.197.000.0001,03
Sabancı Holding15.037.776.9710,52
Yapı ve Kredi Bank.13.261.870.5160,33
Türk Telekom13.020.000.0002,36
Şişe Cam12.150.000.0000,92
Anadolu Efes11.421.710.5230,83
Arçelik10.304.855.1261,15
Vakıflar Bankası9.400.000.0000,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:27
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

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