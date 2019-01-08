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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 810 milyar lira oldu

08 Ocak 2019 Salı 18:38
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 810 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding35.882.957.4081,11
Garanti Bankası34.398.000.0000,74
Akbank30.368.000.0000,70
Tüpraş29.524.423.6803,97
Turkcell27.984.000.0001,89
Bim Mağazalar26.777.520.0008,45
ASELSAN26.128.800.0002,79
Ereğli Demir Çelik26.005.000.0000,86
Enka İnşaat22.550.000.0000,62
Türk Hava Yolları20.851.800.0000,57
İş Bankası (C)18.944.873.7000,41
Ford Otosan17.563.045.5005,13
İskenderun Demir Çelik16.675.000.0001,00
Sabancı Holding15.160.201.2070,53
Yapı ve Kredi Bank.13.261.870.5160,33
Türk Telekom12.985.000.0002,35
Şişe Cam12.195.000.0000,93
Anadolu Efes11.261.842.1020,81
Arçelik10.196.738.6131,14
Vakıflar Bankası9.500.000.0000,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:38
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

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