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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 794 milyar lira oldu

04 Ocak 2019 Cuma 18:43
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 794 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding34.564.290.4221,07
Garanti Bankası33.600.000.0000,72
Akbank30.368.000.0000,70
Tüpraş28.622.914.5603,85
Bim Mağazalar26.291.760.0008,30
ASELSAN26.151.600.0002,79
Turkcell25.916.000.0001,75
Ereğli Demir Çelik25.515.000.0000,84
Enka İnşaat22.750.000.0000,63
Türk Hava Yolları20.851.800.0000,57
İş Bankası (C)18.989.873.4000,41
Ford Otosan17.152.480.8005,01
İskenderun Demir Çelik16.124.000.0000,97
Sabancı Holding14.752.120.4210,51
Yapı ve Kredi Bank.13.346.341.0290,33
Türk Telekom12.880.000.0002,33
Şişe Cam11.722.500.0000,89
Anadolu Efes11.540.131.5760,83
Arçelik9.791.301.6901,09
Vakıflar Bankası9.475.000.0000,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 18:43
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