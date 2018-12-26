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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:20
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 804 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding36.187.265.1741,12
Garanti Bankası33.684.000.0000,72
Tüpraş29.023.585.2803,90
ASELSAN27.474.000.0002,93
Turkcell27.082.000.0001,83
Akbank27.000.000.0000,63
Bim Mağazalar25.897.080.0008,18
Ereğli Demir Çelik25.620.000.0000,85
Enka İnşaat22.500.000.0000,62
Türk Hava Yolları22.356.000.0000,61
İş Bankası (C)20.024.866.5000,43
Ford Otosan17.668.318.5005,17
İskenderun Demir Çelik16.559.000.0000,99
Sabancı Holding15.384.645.6400,53
Türk Telekom13.860.000.0002,51
Yapı ve Kredi Bank.13.515.282.0540,34
Anadolu Efes12.374.999.9970,89
Şişe Cam11.767.500.0000,89
Arçelik10.440.000.7671,17
Vakıflar Bankası9.725.000.0000,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:20
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

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