0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 774 milyar lira oldu

27 Kasım 2018 Salı 18:39
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 774 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding35.680.085.5641,10
Garanti Bankası33.012.000.0000,71
Tüpraş30.551.142.4004,11
ASELSAN30.255.600.0003,22
Akbank29.840.000.0000,69
Turkcell28.050.000.0001,89
Ereğli Demir Çelik27.020.000.0000,89
Bim Mağazalar25.229.160.0007,97
Türk Hava Yolları23.570.400.0000,64
Enka İnşaat22.800.000.0000,63
İş Bankası (C)18.494.876.7000,40
Ford Otosan18.475.411.5005,40
İskenderun Demir Çelik17.255.000.0001,04
Sabancı Holding16.159.999.1340,56
Yapı ve Kredi Bank.14.022.105.1310,35
Türk Telekom13.615.000.0002,47
Anadolu Efes12.481.578.9440,90
Şişe Cam11.160.000.0000,85
Arçelik10.534.602.7161,18
Vakıflar Bankası9.550.000.0000,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:39
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaş soruyor: LPG'ye neden indirim yok?
    1. Vatandaş soruyor: LPG'ye neden indirim..
    2. İngiliz radyo programcısı Lübnan'daki..
    3. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    4. Altı aylık bebeğin gelişim özellikleri
    5. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    6. Yılın son MGK toplantısı sona erdi
    7. Teknoloji bağımlılarını uzmanlar uyardı!
    8. MGK toplantısı sona erdi
    9. Minibüs otomobille çarpıştı, 5 kişi..
    10. Hipertansiyonun kilo ile bağlantısı..
    11. Yuri Semin: Fatih Terim çok akıllı biri
    12. Almanya'da akaryakıt krizi
    13. Göbek kordonunun geç kesilmesinin..
    14. Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
    15. Fatih Terim: Bazı oyuncularımız ilk..
    16. Kazada yaralanan kadın polis hayatını..
    17. Ev yapımı bulyon
    18. Cam eşyalardaki etiketi çıkarmanın..
    19. Almanya'da başörtülü çalıştırılmayan..
    20. Yutkunurken zorlanıyor musunuz?
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor