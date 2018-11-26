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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 776 milyar lira oldu

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:37
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 776 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding36.795.880.7061,14
Garanti Bankası33.936.000.0000,73
Tüpraş30.601.226.2404,11
Akbank30.320.000.0000,70
ASELSAN30.073.200.0003,21
Ereğli Demir Çelik28.105.000.0000,93
Turkcell27.742.000.0001,87
Bim Mağazalar25.183.620.0007,95
Türk Hava Yolları23.611.800.0000,64
Enka İnşaat23.200.000.0000,64
Ford Otosan18.721.048.5005,47
İş Bankası (C)18.674.875.5000,40
İskenderun Demir Çelik17.864.000.0001,07
Sabancı Holding15.935.554.7010,55
Yapı ve Kredi Bank.14.191.046.1570,35
Türk Telekom13.370.000.0002,42
Anadolu Efes12.067.105.2600,87
Şişe Cam11.115.000.0000,84
Arçelik10.642.719.2291,19
Vakıflar Bankası9.425.000.0000,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:37
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