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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:24
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 775 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding36.440.854.9791,13
Garanti Bankası34.986.000.0000,75
Akbank30.440.000.0000,70
Tüpraş30.375.848.9604,08
ASELSAN30.255.600.0003,22
Ereğli Demir Çelik28.560.000.0000,94
Turkcell28.072.000.0001,90
Bim Mağazalar24.925.560.0007,87
Türk Hava Yolları23.805.000.0000,65
Enka İnşaat23.400.000.0000,65
İş Bankası (C)18.809.874.6000,40
Ford Otosan18.598.230.0005,44
İskenderun Demir Çelik18.183.000.0001,09
Sabancı Holding16.078.382.9760,56
Yapı ve Kredi Bank.14.359.987.1830,36
Türk Telekom13.265.000.0002,40
Anadolu Efes11.960.526.3130,86
Şişe Cam11.182.500.0000,85
Arçelik10.487.301.7421,17
Vakıflar Bankası9.550.000.0000,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:24
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