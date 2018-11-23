THY- Noukşot
0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

23 Kasım 2018 Cuma 13:47
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 762 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding35.781.521.4861,11
Garanti Bankası33.684.000.0000,72
Tüpraş31.127.106.5604,19
ASELSAN29.913.600.0003,19
Akbank29.240.000.0000,68
Ereğli Demir Çelik28.805.000.0000,95
Turkcell26.862.000.0001,81
Bim Mağazalar24.864.840.0007,85
Enka İnşaat23.500.000.0000,65
Türk Hava Yolları22.701.000.0000,62
Ford Otosan18.510.502.5005,41
İskenderun Demir Çelik18.444.000.0001,11
İş Bankası (C)18.224.878.5000,39
Sabancı Holding15.303.029.4830,53
Yapı ve Kredi Bank.13.937.634.6190,35
Türk Telekom13.090.000.0002,37
Anadolu Efes11.877.631.5760,86
Şişe Cam11.542.500.0000,88
Arçelik10.331.884.2541,15
Vakıflar Bankası9.125.000.0000,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 13:47
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye kim saldırdı?
    1. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat..
    2. New Holland çiftçilerle bir araya..
    3. "Amerika, Irak ve Suriye hattını terör..
    4. FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası
    5. Arap ülkelerinde olumsuz hava şartları..
    6. Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları
    7. Afganistan'da cuma namazı sırasında..
    8. Ali Murat Alatepe sağlık durumu nasıl?
    9. "Brexit Türk ambalaj sektörüne..
    10. Belediye Başkanı'na silahlı saldırı..
    11. İsrail basını: Rusya'nın ilgisi Tel..
    12. Malatya'da yolcu midibüsünün devrilmesi
    13. Yemen için ilk çek 200 bin TL
    14. Libya'da askıda kalan Başkanlık..
    15. Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı..
    16. Yunan devleti kilisenin mal varlığına..
    17. MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı..
    18. Niğde'de "ruhsatsız tedavi" operasyonu
    19. 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'