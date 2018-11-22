THY- Banjul
0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 760 milyar lira oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 18:42
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 760 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding35.806.880.4661,11
Garanti Bankası33.432.000.0000,72
Tüpraş31.001.896.9604,17
ASELSAN29.868.000.0003,18
Akbank29.280.000.0000,68
Ereğli Demir Çelik28.770.000.0000,95
Turkcell26.510.000.0001,79
Bim Mağazalar25.289.880.0007,98
Enka İnşaat23.650.000.0000,65
Türk Hava Yolları22.480.200.0000,61
İskenderun Demir Çelik18.386.000.0001,10
İş Bankası (C)18.224.878.5000,39
Ford Otosan18.212.229.0005,32
Sabancı Holding15.445.857.7580,54
Yapı ve Kredi Bank.14.022.105.1310,35
Türk Telekom13.055.000.0002,36
Anadolu Efes12.019.736.8390,87
Şişe Cam11.452.500.0000,87
Arçelik10.223.767.7421,14
Vakıflar Bankası9.100.000.0000,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:42
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Borsa şirketlerininpiyasa değeri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerem Tunçeri'den Wilbekin açıklaması
    1. Kerem Tunçeri'den Wilbekin açıklaması
    2. Hakkari üs bölgesindeki patlamanın..
    3. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca,..
    4. Beyin kanaması geçiren doktor, yaşam..
    5. MSB: (Süngütepe'deki patlama) Mermi..
    6. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk..
    7. Evlilikte muhabbet çok önemli
    8. İsrail suikast ile tehdit etti!
    9. Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası
    10. Haftanın MVP'si Shved
    11. Magnezyum eksikliği bakın neler yapıyor
    12. Fransa'dan Suudilere büyük yaptırım!
    13. Bursa'da trafik kazaları: 7 yaralı
    14. Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar
    15. Suruç'taki canlı bomba saldırısı..
    16. Yumrukların havada uçtuğu maçta 11..
    17. Ziynet eşyası bulamayınca altın..
    18. Avrupa Birliği'nde, 1 yıl içinde 1.3..
    19. 'Anlaşma İngiltere ile AB arasında'..
    20. Mesut Barzani'den Abdulmehdi..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı